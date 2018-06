FIND YOUR GROOVE:

KYRIE 4 Una difesa che non lascia spazi può mettere in crisi il tuo gioco, e in ultimo congestionare il campo.

Quello che vuoi tu è quello che vuole anche Kyrie: spazio per il crossover, per scattare, girarsi, arretrare; spazio per sbaragliare gli avversari. Quello di cui hai bisogno è quello che Kyrie ha già: la suola sdoppiata così scattante e implacabile di Kyrie 4.