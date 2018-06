YOGA POUR LES COUREURS Si vos mollets (ou ischio-jambiers, ou bandelettes de maissiat, ou hanches...) sont tendus, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul ! Il est extrêmement fréquent chez les coureurs d'avoir quelques tensions, notamment si vous débutez ou si vous parcourez beaucoup de kilomètres. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous contenter de sourire et supporter la douleur. En pratiquant un peu de yoga de temps à autre pour vous détendre, vous serez plus fort, plus en forme et plus souple sur la route et partout ailleurs. Le yoga peut également réduire les risques de blessure. Pour les débutants, essayez les exercices adaptés aux coureurs concoctés par la coach Nike Traci Copeland. Tiré de son nouvel entraînement de 30 minutes « Recharger les batteries » disponible sur l'application Nike+ Training Club, cet enchaînement peut être réalisé n'importe quand, n'importe où (sur la piste, chez soi, en déplacement) pour vous permettre d'éveiller votre corps, de soulager les tensions et de recharger les batteries.