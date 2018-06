« Depuis que j'ai commencé à courir sur de plus longues distances, en passant au semi-marathon, puis au marathon, j'ai pris conscience du rôle de la nutrition sur mes performances », explique Shalane Flanagan, qui a déjà participé trois fois aux Jeux Olympiques. « C'est aussi important que le sommeil et l'entraînement. Une nourriture saine m'aide à récupérer, me fait plaisir et améliore l'efficacité de mon entraînement global ». Pourtant, apprendre à « manger sain » peut s'avérer difficile. « Auparavant, je commettais l'erreur de penser qu'il fallait compter les calories et manger des aliments à faible teneur en matière grasse. Il m'a donc fallu reprogrammer mon cerveau », explique Shalane Flanagan, qui reconnaît que la cuisine l'intimidait. Elle a demandé de l'aide à son ancienne partenaire de course de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, Elyse Kopecky, devenue chef après sa formation au National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts. Désormais, la marathonienne de classe mondiale, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, prépare entièrement ses repas avec des aliments complets, notamment lors de la saison sportive. « Au lieu de tenter désespérément de suivre les derniers régimes à la mode, les runners doivent faire le plein d'énergie pour tenir sur de longues distances en consommant des aliments nourrissants, riches en nutriments et en bonnes graisses », déclare Elyse Kopecky. Les deux amies ont récemment écrit ensemble un livre de cuisine destiné aux runners, intitulé Run Fast, Eat Slow [runfasteatslow.com] (automne 2016, Rodale). L'ouvrage réunit de nombreux plats qu'affectionne Shalane avant les courses, dont les trois recettes présentées ici. Ils offrent tous une bonne combinaison de glucides, protéines, lipides, vitamines, minéraux et une myriade de saveurs pour les papilles, pour vous aider à avaler les kilomètres. Remarque : n'essayez jamais une nouveauté le jour d'une course (ou la veille). Testez ces plats avant de longues courses d'entraînement pour voir comment votre corps réagit.