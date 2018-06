S'ALIMENTER AVANT LE RUN D'une façon générale, évitez de vous entraîner l'estomac vide. Vous aurez besoin de nutriments pendant l'entraînement et après, pour récupérer. Inutile de trop manger, même si un apport énergétique vous permettra de supporter l'intensité et la longueur de la séance.



Avant de partir, choisissez des aliments ayant une faible teneur en fibres et en graisses. Si vous ne voulez pas manger, optez pour une boisson énergétique ou un smoothie contenant environ 200-400 calories.



Essayez de manger environ deux heures avant l'entraînement : évitez de trop manger et assurez-vous de choisir des aliments pauvres en graisses et en fibres, et riches en glucides, en protéines et en fluides. Assurez-vous également de choisir des aliments que vous connaissez : n'essayez pas quelque chose de nouveau, sans savoir comment votre organisme pourrait réagir. Voici quelques idées pour vous alimenter et vous hydrater avant l'entraînement.



« Pour la plupart des séances d'entraînement, la nutrition préalable est aisée : vous pouvez au choix prendre un repas normal quelques heures avant l'exercice ou bien prendre un repas plus léger au moins 30 minutes avant de commencer votre entraînement », explique John Berardi.



Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Si vous optez pour le « repas normal », essayez d'y inclure 1 ou 2 portions (de la taille de la paume de la main) de protéines, 1 ou 2 portions (de la taille du poing) de légumes, 1 ou 2 poignées de glucides et 1 ou 2 portions (de la taille d'un pouce) de matières grasses. Si vous optez pour le « repas plus léger », essayez quelque chose de facile à digérer, comme un smoothie. La règle la plus importante à respecter en matière de nutrition est qu'il faut manger régulièrement et connaître les aliments qui ne vous donneront pas de maux d'estomac.



• Bananes : elles constituent une bonne source de glucides naturels, qui agissent rapidement, et de potassium. Les glucides contiennent le glucose qui vous donne l'énergie nécessaire pendant l'entraînement, tandis que le potassium aide à maintenir les fonctions nerveuses et musculaires. Mangez une banane environ 30 minutes avant votre séance pour bénéficier de tous ses avantages pendant l'entraînement.



• Flocons d'avoine : ils sont une autre source naturelle de glucides et sont digérés lentement par l'organisme, ce qui permet de libérer l'énergie progressivement pendant votre séance et de vous aider à tenir plus longtemps. Servez-vous un bol de flocons d'avoine avec du yaourt et des fruits rouges au moins 30 minutes avant votre séance pour vous aider à conserver votre énergie et à vous entraîner avec plus d'intensité.



• Céréales complètes : autre source de glucides, les pains à base de céréales complètes offrent une solide base pour un repas avant l'entraînement. Laissez-vous tenter par quelques tranches de pain complet avec du miel, du jambon, du beurre de cacahuètes ou des œufs environ 30 à 45 minutes avant votre séance.



• Pommes et beurre de cacahuètes : un en-cas léger riche en glucides, en protéines, en vitamines et en minéraux. Rapide et savoureux, il vous apportera l'énergie nécessaire pour un entraînement d'intensité légère à modérée.



• Café : en oubliant le sucre et en ajoutant une bonne dose de lait, le café peut être un véritable atout avant de faire du sport. En plus de vous hydrater, le lait vous apporte les glucides et les protéines nécessaires à votre entraînement, tandis que le café vous donne de l'élan.



• Smoothies de fruits : tant que vous utilisez des ingrédients naturels, avec des protéines et sans sucres ajoutés, les smoothies sont parfaits avant l'entraînement. Essayez d'ajouter du lait ou du yaourt pour obtenir plus de protéines.