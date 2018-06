Que vous vouliez mincir, vous tonifier ou vous renforcer, il existe un entraînement NTC fait pour vous. Téléchargez l'application (gratuite sur iOS et Android) et faites votre choix parmi une centaine d'entraînements mis au point par les coachs Nike : entraînement fractionné haute intensité, yoga, Pilates, Running et bien d'autres encore. Vous recevrez également des conseils d'entraînement de la part d'athlètes professionnels, et vous pourrez partager vos sessions avec votre équipe et recevoir encore plus d'encouragements de l'ensemble de la communauté NTC.





Regardez la vidéo complète de l'entraînement Zoom Fast de Kirsty Godso, d'une durée de 30 minutes, et obtenez d'autres conseils et programmes d'entraînement et d'autres astuces sur l'application NTC.