IL FAUT S'ENTRAÎNER POUR COURIR AVEC PLUS DE FORCE, TONICITÉ ET RAPIDITÉ

IL FAUT ÊTRE UN ATHLÈTE POUR COURIR Vous savez quoi ? Vous êtes plus qu'un simple coureur. Vous êtes un athlète. Le cross-training est un excellent moyen de profiter d'un jour de récupération. COURIR MOINS POUR COURIR MIEUX Qu'il développe votre ceinture abdominale ou renforce les muscles de vos jambes pour les longs runs, le cross-training vous aidera à courir mieux. NOUS UTILISONS NIKE+ TRAINING CLUB Les entraînements du NTC font de nous des coureurs plus forts, plus rapides et plus toniques. Nous vous conseillons de vous entraîner avec l'application NTC pendant un jour de récupération ou d'opter pour une séance d'exercices visant à compléter votre run. Cliquez pour consulter les entraînements du NTC qui vous permettront de vous lancer. DE L'ENDURANCE : ENTRAÎNEMENT HAUTE INTENSITÉ Initiez-vous à l'entraînement fractionné haute intensité avec des mouvements qui font travailler chaque partie du corps.

POUR L'ENDURANCE : ENTRAÎNEMENT 100 % CARDIO Améliorez votre réactivité et sculptez vos muscles avec des mouvements puissants et des exercices de stabilité. POUR L’ÉTIREMENT : ENTRAÎNEMENT DE YOGA POUR LES COUREURS Fléchissez, respirez et trouvez votre rythme grâce à ce programme de six minutes inspiré du yoga visant à renforcer votre entraînement de Running. Il peut être effectué avant ou après votre séance d'entraînement. POUR LA CEINTURE ABDOMINALE : EXERCICES DE STABILITÉ Ce programme se concentre sur la ceinture abdominale pour renforcer les groupes de muscles qui soutiennent l'articulation des hanches, ce qui permet de développer une foulée plus puissante. POUR LA CEINTURE ABDOMINALE : ENTRAÎNEMENT ABDOS ET BRAS Ces exercices basés sur la puissance musculaire engagent à la fois les muscles du haut et du bas du corps tout en faisant continuellement appel à la ceinture abdominale.