Lors de la première session, l'équipe de scientifiques a introduit des stratégies d'hydratation et de nutrition, qui ont été régulièrement ajustées au fil des mois. La température de la peau et le taux de sudation ont été contrôlés. Les éléments d'ajustement de la chaussure révolutionnaire Nike Zoom Vaporfly Elite et des vêtements de course ont été au cœur de toutes les attentions. Et plus nous approchions du but, plus la température devenait primordiale pour notre équipe.



Pour la réussite de l'expérience Breaking2, la mesure de température la plus importante était la différence entre la température interne du corps et la température de la peau. Cette mesure est aussi appelée le gradient de température.



« Nous observons les variations de la température interne du corps par rapport à la température de la peau et nous voulons que l'écart entre ces deux chiffres soit le plus grand possible, explique Brad Wilkins, directeur de l'équipe de recherche NXT Generation au sein du laboratoire de recherche sportive de Nike. « Cela signifie que le gradient, la différence de température entre le corps et votre peau, est très élevé. » Afin que chaque coureur conserve un gradient de température élevé, l'équipe s'est efforcée d'optimiser les conditions environnementales pour le jour de la course. Pendant notre épreuve test du semi-marathon, des moniteurs internes et externes ont permis de mesurer la température interne et la température de la peau. Nous avons ainsi obtenu les données constantes nécessaires pour comprendre l'impact des facteurs thermiques sur les performances de chaque athlète. Pour essayer d'avoir les conditions optimales de température, de couverture nuageuse et de vent, la course devait avoir lieu dans une fenêtre de lancement de trois jours. Sur ce créneau, l'équipe a choisi la matinée idéale pour la course en se basant sur le gradient optimal entre le corps et la peau, de manière à ce que les facteurs thermiques aient un effet minimum sur les résultats des performances des athlètes.



L'hydratation est un autre facteur important affecté par l'environnement. Tout au long de l'entraînement, l'équipe a pesé les coureurs avant et après qu'ils aient couru pour vérifier la quantité d'eau perdue par chaque coureur par le biais de la transpiration. Ensuite, notre équipe a étudié comment le corps de chaque coureur réagissait aux stratégies de ravitaillement en liquide — un mélange à base d'eau et de sucre préparé avec soin. D'autres tests, réalisés notamment grâce à l'imagerie musculaire, ont révélé la quantité de sucre présente dans les muscles des athlètes. C'était un point essentiel, car le sucre pouvait aider les coureurs à éviter l'épuisement qui va généralement de pair avec le marathon. Ou au contraire, dans le cas d'un apport trop élevé, il pouvait irriter l'estomac et les mettre hors jeu.