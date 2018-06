Niemand hat Spaß daran, am Anfang langsam zu laufen. Wenn das Startsignal ertönt, möchtest du Gas geben und das Tempo so lange wie möglich halten. Das ist ganz normal. Aber wenn du erfolgreich ins Ziel kommen möchtest, solltest du dich am Anfang etwas zurückhalten und ein gleichmäßiges Tempo laufen, um dann allmählich schneller zu werden. Sonst läufst du Gefahr, deine Kraft noch vor der Ziellinie zu verlieren. Eine Möglichkeit, deine mentale und physische Stärke zu verbessern, sind die sogenannten negativen Splits. Das heißt, du läufst in der zweiten Hälfte schneller als in der ersten.

"Wenn du vor diesem Hintergrund trainierst und deinen Körper an verschiedene Tempos gewöhnst, wirst du mit einem unvergesslichen Gefühl belohnt: In der zweiten Hälfte des Rennens verspürst du mehr Kraft und Energie." Nachstehend findest du 3 grundlegende Geschwindigkeits-Workouts sowie Infos dazu, wie du sie durchführst und inwiefern du davon profitierst. "Es gibt keine bessere Motivation, als einen Läufer nach dem anderen zu überholen und die eigene Bestzeit zu knacken."

Hier ein paar Tipps, wo und wie du negative Splits in dein Training einbauen kannst.