So hat Eliud Kipchoge beispielsweise seine Hydrierungstechnik im Verlauf seiner Teilnahme an den Wettkämpfen weiterentwickelt, während Zersenay Tadese, der Weltrekordhalter im Halbmarathon, mit einer minimalen Hydrierung an den Start ging. Angesichts der unglaublichen Laufökonomie von Tadese sowie der Tatsache, dass Tadese die langsamste persönliche Bestzeit der drei Athleten aufwies, war seine Hydrierung ein Faktor, an dessen Verbesserung das Team arbeitete. Ein weiteres Beispiel ist die Ernährungsstrategie. "Marathonläufer können bei bei 30–35 Kilometern einen Hungerast bekommen", meinte Brett Kirby, leitender Physiologe des Nike Sports Research Lab. "Dies ist in der Regel mit der Entleerung des Zuckerdepots in den Muskeln verbunden. Wie sorgen wir also dafür, dass die Depots gefüllt bleiben? Wenn es gelingt, die Energieversorgung während des Marathons aufrechtzuerhalten, könnte das einen weiteren Prozentpunkt als Leistungsplus einbringen. Wir haben uns darum gekümmert und arbeiten an einer individuell auf die einzelnen Athleten abgestimmten Lösung.