THE TEN: NIKE INC. c/o Virgil Abloh™ Nike Inc. und Virgil Abloh haben sich für The Ten zusammengeschlossen: Eine Betrachtung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Nike aus der Perspektive von Sport und Kultur. Virgil wendet seine Designphilosophie auf 10 Silhouetten aus der Nike Familie an. So macht er Stories sichtbar, filtert die Essenz jeder Legende heraus und gibt ihr ein neues Gesicht: von der einzigartigen Tradition des Air Jordan 1 bis zur zukunftsweisenden Innovationsfreude des Zoom Vaporfly.