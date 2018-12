UNTERSTÜTZTE ANBIETER CHINA Mobilfunkdienste in China sind bei spezifischen Mobilfunkanschlüssen in ausgewählten Städten verfügbar. Wende dich an deinen Dienstanbieter für weitere Informationen.



China Mobile – Folgt später in diesem Jahr.

China Telecom – Folgt später in diesem Jahr.

China Unicom – Folgt später in diesem Jahr.