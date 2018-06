GUIDE READY, SET, GO Le guide ultime pour vous mettre au running. Dans le monde du Running, nous courons ensemble parce que nous partageons tous cet adage : nous sommes tous faits pour courir. (Oui, même vous.) Mais nous n'avons pas démarré comme ça. Au départ, nous étions des débutants. Nous sommes tous passés par les premiers runs, ceux qui font mal, ceux qui découragent et ceux qui épatent aussi. Puis, nous avons réalisé que courir ne signifiait pas simplement mettre un pied devant l'autre. Courir est une aptitude naturelle chez chacun de nous. C'est la raison pour laquelle le Nike+ Run Club est là pour vous mettre sur la piste. Venez courir avec nous. Certaines peurs, des doutes ou même des appréhensions peuvent subsister. Avant que vous ne passiez la ligne d'arrivée, nous voudrions éliminer quelques-unes des inquiétudes courantes chez les coureurs débutants.



VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'AVOIR UNE CONDITION PHYSIQUE PARTICULIÈRE POUR POUVOIR COURIR En réalité, il suffit simplement d'avoir un corps pour courir. C'est tout. Quelle que soit votre silhouette, il n'y a pas de doute sur le fait que vous pouvez courir. PERSONNE NE VOUS JUGE PARCE QUE VOUS DÉBUTEZ LE RUNNING À moins que vous ne couriez avec une énorme pancarte « débutant » autour du cou, personne ne s'en rendra compte. Il se peut que vous soyez gêné, mais personne ne vous juge lorsque vous courez. Il est même plus probable que vous inspiriez ceux qui vous regardent. VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE COURIR TOUS LES JOURS POUR VOUS AMÉLIORER La régularité est essentielle pour améliorer vos performances, mais ne forcez pas la dose. Les jours de récupération sont tout aussi importants que les entraînements intensifs. Il n'est donc pas grave de prendre un ou deux jours de repos. VOUS NE DEVEZ PAS ATTENDRE D'ÊTRE MEILLEUR POUR COURIR EN GROUPE Ne soyez pas intimidé par les groupes de coureurs. En réalité, plus tôt vous rencontrerez des compagnons de course, mieux

ce sera. Les coureurs qui s'entraînent en groupe sont souvent plus forts car ils se soutiennent mutuellement, quels que soient la vitesse

et le niveau de chacun. N'oubliez pas que vous pouvez courir avec nous lors des séances NRC en personne. Trouvez un run club

près de chez vous.