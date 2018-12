ASTUCE Choisissez un itinéraire simple. Pensez à profiter au maximum des pâtés de maisons, des chemins ou des espaces verts que vous pourrez rencontrer au cours de votre run. Et n'oubliez pas de prendre en compte la distance que le parcours représente à pied : le but est d'effectuer votre run jusqu'au bout sans finir exténué (et sans abandonner avant la ligne d'arrivée). La cadence doit vous paraître confortable, semblable au run précédent. Plus loin ne veut pas dire plus vite ou plus intense, juste plus loin.