LE PARCOURS D'OPTIMISATION POUR LE JOUR DE LA COURSE : DE LA SÉLECTION À AUJOURD'HUI

Avant que l'équipe puisse travailler avec les athlètes pour affiner leur entraînement et leur conditionnement, nous devions comprendre leurs programmes d'entraînement habituels. Pour cela, notre équipe de scientifiques a rencontré les athlètes et leurs entraîneurs au siège mondial de Nike à Beaverton, dans l'Oregon. Lors de cette première session, l'équipe de scientifiques a fourni à chaque athlète des montres GPS et des contrôleurs de fréquence cardiaque pour démarrer le suivi de la charge d'entraînement de chaque athlète. De plus, chaque athlète a été connecté à un logiciel interne Nike d'analyse des prévisions de performances. Cela a permis d'en savoir plus sur chaque athlète, et de prévoir leurs performances de running futures.

Puis le groupe de scientifiques a fait équipe avec le groupe Produit et s'est rendu sur le terrain d'entraînement des athlètes au Kenya, en Éthiopie et en Espagne. Ils ont testé et intégré des observations sur le projet Nike Breaking2, ont recueilli de nouvelles données et ont observé personnellement les habitudes d'entraînement quotidiennes des athlètes et leur hygiène de vie, en cherchant constamment des pistes pour les aider.

Lors de la première session, l'équipe de scientifiques a introduit des stratégies d'hydratation et de nutrition, qui ont été régulièrement ajustées au fil des mois. La température de la peau et le taux de transpiration ont été contrôlés. Les détails de la coupe pour la chaussure Nike Zoom Vaporfly Elite révolutionnaire et pour les vêtements de la course ont été travaillés et retravaillés.



Et plus nous approchons du but, plus la température devient primordiale pour notre équipe.