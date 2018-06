TOUJOURS PLUS D'ENCOURAGEMENTS Vous avez déjà ressenti le besoin d'être encouragé pendant vos runs ? Personne n'était là pour vous motiver ? Ca ne se reproduira plus. Recevez des high-fives et le soutien nécéssaire de la part de vos amis, n'importe quand, et directement à votre poignet, depuis votre Apple Watch Nike+ GPS + Cellular. Et si vous souhaitez féliciter vos amis en retour, lors de votre run, c'est également possible.