FAQ SUR L'ACHAT DE CHAUSSURES POUR ENFANT

Quelles sont les meilleures chaussures pour l'école ? Chez Nike, nous nous efforçons de concevoir des chaussures pour jeunes athlètes résistantes et souples, afin qu'elles répondent au mieux à tous les besoins d'un enfant actif et en pleine croissance. Même si toutes les chaussures Nike pour jeunes athlètes sont parfaitement adaptées au quotidien, certaines sont plus spécialement étudiées pour un sport en particulier. Les chaussures spécifiques à un sport sont conçues pour aider l'athlète à donner le meilleur de lui-même dans ce sport (par exemple, les chaussures de running pour le running, les chaussures de basketball pour le basketball). À quelle fréquence dois-je acheter de nouvelles chaussures ? Les Nike sont faites pour durer, mais les pieds de vos enfants sont faits pour grandir. Il est préférable de vérifier la taille des chaussures tous les six mois. Peut-on porter les chaussures Nike sans chaussettes ? S'il s'agit de sandales ou de claquettes, cela va de soi ! Mais pour toutes nos chaussures à lacets, il est préférable que votre enfant porte des chaussettes adaptées à son sport ou à son activité. Pourquoi la chaussure de mon enfant glisse-t-elle au niveau du talon ? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Commencez par vérifier que votre enfant porte la bonne taille de chaussure. Vérifiez ensuite que les lacets sont assez serrés et que la languette est bien tirée. Pour finir, assurez-vous que la chaussette de votre enfant est bien enfilée. Pourquoi les chaussures de mon enfant grincent-elles parfois ? Les enfants marchent sur toutes sortes de surfaces tout au long de la journée. Le crissement est généralement dû à la friction qui se produit entre la semelle extérieure de la chaussure et une surface lisse telle que le sol de la salle de gym et les couloirs cirés. Comment savoir si les chaussures de mon enfant sont trop grandes ? Le signe le plus évident est l'espace entre le talon de votre enfant et l'arrière de la chaussure. Vous pouvez le vérifier avec votre pouce. Pour vérifier la taille à l'avant de la chaussure, demandez à votre enfant de bouger ses orteils lorsque la chaussure est lacée. Enfin, si votre enfant peut bouger ses orteils d'un côté à l'autre, cela signifie sans doute que la chaussure est trop large. La marque Nike propose-t-elle des chaussures sans lacets ? Nous proposons différents types de chaussures sans lacets pour tous les groupes d'âge : des modèles à enfiler, à fermeture Velcro ® ou bien notre système innovant FLYEASE.

FOOTBALL

Combien de temps durent les chaussures à crampons ? En fonction de l'âge des enfants, les chaussures de football deviennent généralement trop petites avant qu'elles n'aient besoin d'être remplacées. Du point de vue de la durée de vie, les chaussures de football durent généralement entre une et deux saisons, soit 12 mois. Mon enfant peut-il porter des chaussures à crampons destinées à d'autres sports, comme le football américain ou le baseball, pour les matchs de football ? Probablement, même si elles ne sont pas idéales pour jouer au football. Certaines chaussures à crampons peuvent être utilisées si elles n'ont pas de crampons aux orteils. Nous recommandons de porter des chaussures spéciales pour le football, en raison de la quantité de courses et de déplacements propre à ce sport. Qu'est-ce que le col Dynamic Fit ? Le col Dynamic Fit est conçu pour le maintien et la protection des joueurs. Il donne la sensation que le pied est mieux connecté avec le haut de la jambe et offre un maintien optimal. Comment mettre une chaussure à crampons avec un col ? Tout d'abord, desserrez les lacets de la chaussure à crampons sur 3 ou 4 œillets. Cela permet au pied d'entrer plus facilement dans la chaussure à crampons.



Ensuite, ouvrez le col Dynamic Fit en l'écartant avec vos pouces de chaque côté et glissez les orteils dans la chaussure.



Une fois que les orteils sont à l'intérieur, déplacez vos pouces à l'arrière du col, saisissez le rebord extérieur et enfoncez le talon dans la chaussure.



Enfin, serrez et lacez-les.

RUNNING

Pourquoi la souplesse est-elle importante ? Une souplesse adaptée permet aux pieds de bouger naturellement et confortablement. Les chaussures souples reproduisent les mouvements des pieds nus. Les chaussures de running Nike sont conçues pour être souples et favoriser le bon développement de pieds robustes. Quelles sont les meilleures chaussures pour le running ? La Pegasus, la Free RN et la Flex RN sont un bon point de départ. Et vous trouverez des dizaines d'autres modèles sur notre page consacrée au running pour enfant.