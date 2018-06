UN AJUSTEMENT PARFAIT Tony Grosso et son équipe souhaitaient également que la chaussure soit la plus ajustée possible, pour éviter que le pied ne glisse à l'intérieur et pour permettre à Kyrie d'exploiter son premier pas explosif sans perdre d'énergie. « Le maintien était notre priorité, afin que la chaussure offre une réactivité optimale lors de chaque mouvement de Kyrie. » L'équipe s'est inspirée du strap de la Kyrie 2 et a créé un système de maintien interne en Flywire : des fibres très légères et ultra-résistantes agissant comme des câbles de soutien. Elle a ensuite intégré une bande à l'avant-pied pour bien verrouiller le pied.