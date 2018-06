Ontdek Nike hardloopkleding, waaronder tops en bottoms voor ieder weertype. Nike Dri-FIT technologie in onze hardloopkleding helpt zweet sneller te verdampen door het van het lichaam af te voeren. Daardoor voel je je droger en kun je je volledig focussen op je run. Sommige stijlen zijn bovendien geïsoleerd en waterbestendig zodat je warm en droog blijft op koude, regenachtige dagen. Nike hardloopkleding en de Nike+ Run Club trainingsprogramma's zijn ontworpen om alles uit je run te halen, wat je doel of afstand ook is. Als je een marathon gaat lopen, bekijk dan onze marathoncollectie, met alle gear die je nodig hebt om je beste performance neer te zetten. Shop onze volledige selectie Nike hardloopkleding voor heren, dames en kids.

Kun je niet kiezen? Een cadeaubon is altijd een passend cadeau >>