SPELER 1:

AORI NISHIMURA



Sport: Skateboarden

Powermove: Frontside Feeble

Grootste overwinning: Goud winnen in de Street-competitie voor vrouwen tijdens de X Games in 2017

