DE SLIDING Voor de perfecte match op gravel heb je efficiënt voetenwerk nodig. Als je de juiste posities kiest en over goede techniek beschikt, ben je op cruciale momenten in het voordeel. Voor maximale slagkracht glijd je naar de bal toe. Maak een splitstep en ga richting bal, hou je schouders breed en breng je racket in positie. Optimaliseer je houding in de laatste twee grote stappen en verplaats je gewicht naar je voorste been om naar de bal toe te glijden.