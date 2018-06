Soms voelt de loopband meer als een 'slaapband'. 30 minuten lang hardlopen op hetzelfde tempo en met dezelfde helling kan nogal saai zijn. Maar dat betekent niet dat je indoor work-out niet leuk of uitdagend kan zijn. Als het buiten sneeuwt en stormt, is het juist fijn om binnen verder te trainen. NRC Coach Jessica Woods geeft lessen bij de Mile High Run Club (milehighrunclub.com) in New York en heeft tips om dit seizoen verveling op de loopband tegen te gaan.