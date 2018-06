Wanneer je sneller loopt en langer doorgaat, moet je ervoor zorgen dat je voldoende hebt gegeten en gedronken. Wanneer je voldoende energie hebt, kun je harder lopen, verbrand je meer calorieën en word je sneller fitter.



Eet voordat je gaat hardlopen of trainen een vezel- en vetarme maaltijd. Of neem een sportdrank of smoothie (probeer 200-400 calorieën aan te houden). Als je 75 minuten of langer onderweg bent, vul dan je koolhydraten aan om energiek te blijven. Vergeet ook niet om goed te blijven drinken. Probeer elke dag voor elke 30 kilo van je lichaamsgewicht 1 liter aan vloeistof te drinken. Als je bijvoorbeeld 90 kg weegt, probeer dan 3 liter calorievrije vloeistoffen te drinken, zoals water.



Bekijk onze pagina's over sportvoeding voor recepten en krijg meer inspiratie op onze pagina's over slimmer eten en slimmer lopen. Of probeer onze heerlijke smoothierecepten.