Niemand vindt het leuk om langzaam te beginnen aan een race. Als het startschot klinkt, wil je er het liefst zo snel mogelijk vandoor gaan en dit zo lang mogelijk volhouden. Dat is heel natuurlijk. Maar als je sterk wilt finishen (of, in sommige gevallen, de finish überhaupt wilt halen), is het beter om je in te houden, voorzichtig te vertrekken in een constant tempo, en je snelheid geleidelijk op te voeren zodat je niet al voor de finish strandt. Om dit mentaal en fysiek voor elkaar te krijgen, kun je tijdens je training oefenen met het lopen van negatieve splits (waarbij het tweede deel van je run sneller is dan het eerste).

"Als je met dat principe in gedachten traint en je lichaam laat wennen aan verschillende tempo's, zul je een van de fijnste dingen van de sport ervaren: het gevoel dat je sterker wordt en meer kracht hebt in de tweede helft van een race", zegt Jason Rexing, Nike+ Run Club (NRC) San Francisco Coach. "Niets motiveert meer dan stap voor stap dichter bij de lopers voor je te komen om ze uiteindelijk voorbij te gaan, op weg naar een persoonlijk record."

Hier is een snelle handleiding waarin wordt uitgelegd waar (en hoe) je negatieve splits kunt opnemen in je routine.