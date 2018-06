TIJDENS Neem een flesje water mee en neem elke 15-20 minuten een paar slokjes, of kijk of je ergens langs je route water kunt drinken. Als je langer dan een uur wilt gaan hardlopen, kun je beter ook een sportdrankje met elektrolyten (natrium, kalium etc.) meenemen. Vergeet ook niet wat geld mee te nemen voor het geval je water op is of als je besluit om langer te trainen dan gepland en wat extra's nodig hebt. Neem tijdens een wedstrijd bij elke post iets te drinken, al is het maar een slokje water.