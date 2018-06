Het is vakantietijd! En al is het heerlijk om te reizen en te genieten, het maakt het bijhouden van je regelmatige hardlooproutine een stuk lastiger. "Reizen vergt veel van je lichaam, vooral als je een atleet bent die gewend is te bewegen en zichzelf uit te dagen", aldus Nike Performance Council Member David McHenry, PT, DPT, hoofdtherapeut en krachttrainingscoach voor het Nike Oregon Project.

Het goede nieuws is dat slim inpakken en een goede planning helpen je fitnessniveau op peil te houden, waardoor je toch nog enorm veel leuke dingen kunt doen. Echt waar.