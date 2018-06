HERSTEL Herstel is net zo belangrijk als je zware work-outs. Luister naar wat je lichaam nodig heeft op hersteldagen, of dat nu de hele dag vrij nemen, crosstraining met de N+TC app of een paar herstelkilometers lopen is. Het is het beste om op minstens twee van je hersteldagen te gaan lopen. Met herstelruns bouw je uithoudingsvermogen op en herstel je zo effectief mogelijk na intensief trainen. Je moet ze lopen als progressieruns. Zie Soorten runs hieronder voor een definitie van de progressierun.