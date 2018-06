TIP Als er geen atletiekbaan bij je in de buurt is, kun je ook een vlak veld gebruiken voor de volgende oefeningen: begin met een warming-up in de vorm van een eenvoudige run van 5 minuten. Doe rek- en strekoefeningen. Doe nu een run van 1 minuut op een snel en hoog tempo gevolgd door 1 minuut hersteltijd. Herhaal dit zes keer. Tijdens je cooling-down kun je 5 minuten joggen.