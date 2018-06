Je hebt nu meerdere soorten runs gehad. Nu moet je je afvragen hoe je houding invloed heeft op je hardloopervaring. HOU JE RUG RECHT MAAR BLIJF ONTSPANNEN Hardlopers hebben de neiging om hun bovenlichaam aan te spannen. Hou je hoofd recht en kijk naar voren (maar let wel op obstakels op de grond, zoals boomwortels in het bos), beweeg je armen op natuurlijke wijze mee met de rest van je lichaam, hou je schouders recht en bal je handen niet tot vuisten. ALS JE ONTSPANNEN BENT, GA JE VANZELF HARDER LOPEN Door je gezicht, nek en schouders te ontspannen, verbruik je geen energie die je nodig hebt om de finish te halen. Als je ontspannen bent, ga je vanzelf sneller hardlopen. MAAR BEWAAR JE BALANS… Je tempo moet regelmatig en efficiënt zijn. Vind de optimale balans. BELANGRIJKER NOG, JE HOEFT NIET EEN BEPAALD LICHAAM TE HEBBEN OM HARDER TE KUNNEN LOPEN Je lichaam is uniek. Daarom heb je van nature al je eigen manier van lopen. Accepteer die. Hoewel er wel een paar algemene tips zijn, zal je houding steeds beter worden naarmate je meer gaat hardlopen en sterker wordt.