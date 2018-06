DIT IS READY, SET, GO De ultieme gids voor de beginnende hardloper. In de hardloopwereld geloven we erin dat iedereen een geboren hardloper is. Ja, jij ook. Maar zo is het niet altijd geweest. We zijn allemaal ooit begonnen. We hebben de eerste runs overleefd, de zwaarste runs, de runs waarbij we dachten 'dit is waardeloos' en de runs waarbij we dachten 'wauw, nooit geweten dat ik het in me had'. Toen beseften we dat hardlopen niet alleen om het bewegen zelf draait. We hebben de hardloopmentaliteit namelijk allemaal in ons zitten. Daarom helpt de Nike+ Run Club je graag op weg. Loop met ons mee. Misschien ben je nog een beetje onzeker en heb je nog wat twijfels. Voor je van start gaat, willen we een paar angsten de kop indrukken waar veel beginners tegen aanlopen.



JE HOEFT GEEN SPECIFIEKE LICHAAMSBOUW TE HEBBEN OM TE KUNNEN HARDLOPEN Simpel gezegd: als je een lichaam hebt, ben je een hardloper. Punt uit. Je lichaamsbouw heeft er niets mee te maken of je kunt hardlopen of niet. NIEMAND VEROORDEELT JE OMDAT JE NET BEGONNEN BENT Tenzij je een bordje om je nek hangt met het woord 'beginner' erop, hebben anderen het misschien niet eens door. Je voelt je misschien een beetje opgelaten, maar niemand kijkt je raar aan als ze je zien hardlopen. Misschien inspireer je anderen zelfs. JE HOEFT NIET ELKE DAG TE HARDLOPEN OM VOORUITGANG TE BOEKEN Je moet consequent te werk gaan om beter te worden, maar overdrijf het niet. Hersteldagen zijn net zo belangrijk als de zware work-outs, dus je kunt prima een pauze van een dag of twee inlassen. JE HOEFT NIET TE WACHTEN TOT JE EEN BETERE HARDLOPER BENT VOORDAT JE MET ANDEREN KUNT HARDLOPEN Laat je niet afschrikken door het hardlopen in een groepje. Sterker nog, je kunt beter zo snel mogelijk vrienden vinden om mee te hardlopen. Hardlopers die samen trainen, zijn vaker sterker en steunen elkaar, ongeacht het tempo en het niveau. Vergeet niet dat je met ons kunt hardlopen met live sessies van NRC. Vind een run club bij jou in de buurt.