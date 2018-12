TIP Hou je route eenvoudig. Maak optimaal gebruik van huizenblokken, paden of open gebieden die je tijdens het hardlopen tegenkomt. Vergeet niet de afstand te berekenen die je nodig hebt om je kunstwerk te voet te voltooien; je moet je route kunnen afmaken zonder tegen een muur op te lopen (of de finish niet te halen). Het tempo moet comfortabel aanvoelen, net als tijdens de vorige run. Langer betekent niet sneller of intensiever, het betekent alleen langer.