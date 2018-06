WORD NOG SNELLER SNEL DE JUISTE VERSNELLING Je hebt al geëxperimenteerd met snelle runs, maar bij de volgende run is het tijd voor een hogere versnelling. Hier volgen een paar tips om nóg sneller te gaan. VIND JE EIGEN TEMPO Bij snelheidstrainingen moet je naar dat ene punt streven waarop je je een beetje ongemakkelijk begint te voelen. Tijdens andere runs zou je nog moeten kunnen praten (en ademen!). Het juiste tempo is uitdagend, maar het is een tempo dat je wel volhoudt. FINISH SNELLER DAN JE BENT GESTART Oefen met negatieve tussentijden: hierbij moet je de tweede helft van je run sneller afleggen dan de eerste helft. Je moet eerst je lichaam goed leren kennen om dit vol te kunnen houden en dat kan een tijdje duren, maar het is ontzettend fijn om aan het eind van je run het gevoel te hebben dat je kunt vliegen. VERLEG JE EIGEN GRENZEN Vergelijk jezelf niet met anderen. Het doel van elke run is om erna net iets beter te zijn dan ervoor. Leg de nadruk op wat je moet doen om een betere versie van jezelf te worden. Alleen dan kun je slagen. BEREID JE VOOR OP JE VOLGENDE SNELHEIDSRUN Denk aan je favoriete hardloper. Stel je voor dat jij die persoon bent, tijdens een race of de Olympische Spelen. Wat zij voelen voor een groot publiek is wat jij voelt tijdens een snelheidsrun. Het enige verschil tussen jou en je favoriete hardloper is de tijd op de klok. Jullie zijn allebei fantastisch.