JE MOET TRAINEN OM HARDER TE LOPEN EN FITTER EN STERKER TE WORDEN

ALLE HARDLOPERS MOETEN ATLETEN ZIJN Weet je... Je bent niet alleen een hardloper. Je bent een atleet. Crosstraining is een goede manier

om het meeste uit een hersteldag te halen. JE MOET MEER DOEN DAN ALLEEN HARDLOPEN

OM EEN BETERE HARDLOPER TE WORDEN Van het ontwikkelen van een sterke core tot het sterker maken van je benen voor lange runs: met

crosstraining leer je beter te hardlopen. WIJ GEBRUIKEN NIKE+ TRAINING CLUB NTC work-outs om sterker, sneller en fitter te worden. We raden je aan om tijdens een hersteldag te

trainen met de NTC app of om een work-out te doen als aanvulling op je run. Klik om NTC work-outs

te bekijken waarmee je aan de slag kunt. VOOR UITHOUDINGSVERMOGEN: FRESH HIT Een introductie tot high-intensity training met bewegingen die elke spier van je lichaam uitdagen.

VOOR UITHOUDINGSVERMOGEN: CARDIO HUSTLE WORK-OUT Verbeter je reactievermogen en ontwikkel je spieren met krachtige bewegingen en stabiliteitsoefeningen. VOOR FLEXIBILITEIT: RUN READY YOGA WORK-OUT Flex je lichaam, controleer je ademhaling en vind je flow in dit 6 minuten durende programma dat

afgeleid is van yoga en je helpt bij het hardlopen. Je kunt deze oefeningen voor of na je

work-out doen. VOOR JE CORE: CORE STABILITY WORK-OUT Deze oefening is gericht op je core en zorgt voor sterkere spiergroepen in je heupen voor meer

kracht tijdens het hardlopen. VOOR JE CORE: ABS AND ARMS WORK-OUT Deze intensieve work-out bestaat uit oefeningen waarbij je afwisselend de spiergroepen in je

boven- en onderlichaam gebruikt terwijl je voortdurend je core aanspant.