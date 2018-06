Wanneer je naar de winkel gaat voor nieuwe hardloopschoenen, wordt je meestal eerst gevraagd om een stukje op de loopband te lopen, om te kijken hoe je je voeten neerzet. Kantelen ze iets naar binnen (neutraal)? Kantelen ze meer naar binnen dan normaal (overpronatie)? Of kantelen ze naar buiten (supinatie)? En hoe ziet je voetprofiel eruit? (Plat, hoog, stijf en/of flexibel?) De verkoper gebruikt deze informatie om je een hardloopschoen 'voor te schrijven' die de pronatie 'corrigeert'.

"Pronatie is een natuurlijke beweging die helpt bij het verdelen van de schok waarmee je de grond raakt. Bij een normale pronatie (een neutraal looppatroon) werkt het belastingssysteem als een elastiekje. Het elastische effect verhoogt de efficiëntie", aldus Nike Performance Council Member Lance Walker, MS, PT, Global Performance Director bij Michael Johnson Performance (MJP).

Het idee achter de loopanalyse was oorspronkelijk dat hardlopers met overpronatie (wat veel voorkomt) of supinatie er met een bepaalde schoen voor zouden kunnen zorgen dat hun voeten in een neutraler patroon bewegen, waardoor de voeten beter met de rest van het lichaam zijn uitgelijnd en het risico op blessures afneemt. Het probleem is dat schoenen je pronatiepatroon niet automatisch veranderen (vaak zijn ook oefeningen nodig om de voet te versterken en de mobiliteit te vergroten). Alleen een analyse is daarom vaak niet voldoende om de juiste stijl te kiezen. Bovendien heeft iedereen een eigen manier van lopen.

"Als je er als hardloper voor wilt zorgen dat je gezond blijft, kun je het best een schoen kiezen die comfortabel is, in plaats van een schoen die jou is voorgeschreven en niet lekker zit", aldus Walker. "De wetenschap bevestigt dat inmiddels. Als je te weinig aandacht hebt voor de subjectieve aspecten (wat goed voelt), kun je juist problemen veroorzaken." Met andere woorden: ga op je gevoel af en niet op de mening van anderen. Altijd.

"Als een expert de biomechanische werking van je hele lichaam zou kunnen analyseren, dus de volledige kinetische keten terwijl je met verschillende snelheden op verschillende schoenen loopt, en je dan zou kunnen vertellen met welke (comfortabele) schoenen je het efficiëntst loopt, zou dat fantastisch zijn", zegt Walker. Maar alleen het voetprofiel en/of pronatiepatroon zegt niet genoeg.

We weten nu dat je niet op basis van één stukje van een gigantische puzzel een oplossing kunt vinden. Als je voor extra demping kiest in plaats van extra stabiliteit of flexibiliteit, moet je met allerlei factoren rekening houden: of je flexibele of stijve voeten hebt, of je 15 of 100 kilometer per week loopt, of je snel een blessure oploopt, enzovoort. Al die dingen zijn voor iedereen anders. Je kunt dus net zo goed een schoen kiezen die goed past en lekker zit (op basis van je persoonlijke voorkeuren) en dan kijken hoe dat bevalt.