Iedereen die weleens last heeft gehad van fasciitis plantaris weet dat dat geen pretje is. Wanneer de fascia plantaris, een sterke bindweefselband die onder je voetzool doorloopt en je voet ondersteunt, ontstoken raakt en/of overstrekt wordt, voel je een stekende pijn aan de onderkant van je voet, van je hiel tot aan je tenen. De pijn is meestal het hevigst bij de eerste paar stappen die je zet nadat je 's ochtends uit bed bent gekomen. Helaas komt deze blessure bij hardlopers erg vaak voor.

"Er zijn talloze risicofactoren voor fasciitis plantaris", zegt Nike Performance Council Member Lance Walker, MS, PT, Global Performance Director bij Michael Johnson Performance (MJP). "Enkele voorbeelden zijn overgewicht, een beperkte mobiliteit, stabiliteit of flexibiliteit vanaf de nek naar beneden, neuromusculaire stoornissen en een onregelmatig aanspanningspatroon van de bilspieren." Als je met een van deze aandoeningen gaat hardlopen, kan de terugkerende impact je volledige kinetische keten beïnvloeden, voor spanning in de fascia plantaris zorgen en uiteindelijk een overbelastingsblessure veroorzaken.

Omdat er zo veel mogelijke oorzaken zijn, kun je fasciitis plantaris (en eigenlijk elke blessure) het best voorkomen door ervoor te zorgen dat je een sterkere, beter gebalanceerde, flexibelere en efficiëntere hardloper (en atleet) wordt. De kans is groot dat dat voor jou iets anders betekent dan voor je hardloopvrienden.

Een goed uitgangspunt is het analyseren van je eigen natuurlijke hardloopbeweging en het oplossen van problemen die daardoor kunnen ontstaan. "Wanneer je bij hoge snelheid op je hiel landt, loop je een risico op hamstringblessures, ga je minder hard en kun je de schok niet goed absorberen, omdat je hiel de grond vóór je raakt terwijl je scheenbeen naar achteren wijst", vertelt Walker. Wanneer je eerst je middenvoet neerzet is de schok kleiner, maar dan moet je er in de sportschool en door middel van oefeningen voor zorgen dat je heupen sterker worden, dat je je bekken stabiliseert, dat je enkels sterker en mobieler worden en dat je de houding van je voet stabiliseert. Door je houding aan te passen, zodat je de grond raakt terwijl je voet zich onder je heupen bevindt en je iets naar voren leunt, verminder je het risico op problemen in je hele lichaam.

Je kunt overbelasting van je lichaam, en daarmee het risico op blessures (inclusief fasciitis plantaris), ook voorkomen door je work-outs af te wisselen en daarbij ook andere schoenen te dragen. Elke run moet een doel hebben, zoals het vergroten van je kracht, snelheid of uithoudingsvermogen. Ook elke schoen heeft een doel. Binnen het assortiment van Nike zorgen de 'Run Long' schoenen voor extra demping, om bij lange afstanden schokken te absorberen en je gewrichten te ontlasten bij de landing. 'Run Fast' schoenen zorgen ervoor dat je meer op je middenvoet landt, waardoor de impact afneemt en je efficiënter loopt. En 'Run Strong' schoenen zijn ontworpen om sterkere voeten te krijgen. Wanneer je voor elke work-out de juiste schoen kiest, kunnen je trainingen betere resultaten opleveren.