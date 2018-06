BREAKING2 Op 6 mei 2017 probeerden drie hardlopers de marathongrens van twee uur te doorbreken. Eliud Kipchoge liep de snelste marathon ooit in 2 uur en 25 seconden.



Ons team steunt al sinds 2014 de missie om de marathonbarrière van twee uur te doorbreken. We zullen nooit ophouden na te streven wat door anderen voor onmogelijk wordt gehouden — we blijven doorgaan.