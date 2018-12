VEELGESTELDE VRAGEN: SCHOENEN SHOPPEN VOOR KIDS

Welke schoenen zijn het best voor school? Bij Nike streven wij ernaar om schoenen te maken voor jonge atleten die duurzaam en flexibel zijn en die voldoen aan de behoeften van opgroeiende (en actieve) kids. Terwijl alle Nike schoenen voor jonge atleten geschikt zijn om dagelijks in te spelen, zijn sommige specifieker voor de behoeften van bepaalde sporten. Sportspecifieke schoenen zijn gemaakt met de sportbehoeften in het achterhoofd. Ze kunnen de sporter dus helpen om optimaal te presteren in die sport (bijv. hardloopschoenen voor hardlopen, basketbalschoenen voor basketbal). Hoe vaak moet ik nieuwe schoenen kopen? Nike's zijn gemaakt om lang mee te gaan — maar je kids blijven nog even groeien. Het is het beste om eens in de zes maanden de pasvorm van een schoen te controleren. Kunnen Nike schoenen zonder sokken worden gedragen? En sandalen en slippers? Natuurlijk! Dit geldt voor al onze veterschoenen, maar wij raden wel aan om je kind passende sokken te laten dragen tijdens het sporten of een activiteit. Waarom glijdt de schoen van mijn kind weg bij de hak? Dat kan diverse redenen hebben. Je zult eerst moeten controleren of je kind de juiste schoenmaat draagt. Daarnaast controleer je of de veters goed dicht zitten en of de tong recht zit. Tenslotte controleer je of de sokken van je kind goed zitten. Waarom piepen de schoenen van mijn kind soms? Kids lopen de hele dag door op tal van verschillende oppervlakken. Piepen ontstaat doorgaans door wrijving tussen de buitenzool van de schoenen en gladde oppervlakken, zoals in gymzalen en gewaxte gangen. Hoe weet ik of de schoenen van mijn kind te groot zijn? De grootste indicator is ruimte tussen de hiel van je kind en de achterkant van de schoen. Dit kun je controleren met je duim. Om de pasvorm aan de voorkant van de schoen te controleren, vraag je je kind om de tenen te bewegen terwijl de veters van de schoen zijn dichtgestrikt. Als je kind de tenen van links naar rechts kan bewegen, is de schoen waarschijnlijk te breed. Maakt Nike ook schoenen zonder veters? Wij bieden schoenen zonder veters voor alle leeftijdsgroepen en in verschillende varianten, van instappers tot schoenen met klittenband en ons innovatieve FLYEASE-systeem.

VOETBAL

Hoe lang gaan voetbalschoenen mee? Afhankelijk van de leeftijd zullen kids meestal al uit hun schoenen gegroeid zijn voor ze vervangen moeten worden. Wat betreft duurzaamheid gaan voetbalschoenen 1 à 2 seizoenen in 12 maanden mee. Kan mijn kind noppenschoenen van andere sporten zoals American football of honkbal voor voetbalwedstrijden dragen? Misschien, maar ze zijn niet ideaal voor voetbal. Sommige schoenen zijn geschikt, mits ze geen noppen onder de tenen hebben. Wij adviseren om schoenen te nemen die bij de sport horen omdat kids tijdens het voetbal veel moeten sprinten en snel van richting veranderen. Wat is de Dynamic Fit kraag? De Dynamic Fit kraag, of 'sok', is speciaal ontworpen voor ondersteuning en bescherming. De kraag biedt een stevigere verbinding van de voet naar de enkel en stevige aansluiting om de voet. Hoe trek je een voetbalschoen met een kraag aan? Eerst haal je de veters uit de eerste 3 à 4 oogjes van de voetbalschoen. Hierdoor glijdt de voet beter in zijn geheel in de voetbalschoen.



Open nu de Dynamic Fit kraag door de duimen tegen beide zijden van de bovenste rand te duwen en de tenen in de voetbalschoen te steken.



Als de tenen in de schoen zitten, beweeg je de duimen naar de achterkant van de kraag, pak je de rand vast en duw je ook de hak in de voetbalschoen.



Als laatste trek je de veters aan en strik je ze.

HARDLOPEN

Waarom is flexibiliteit belangrijk? Voldoende flexibiliteit zorgt ervoor dat voeten comfortabel en natuurlijk kunnen bewegen. Flexibele schoenen bootsen de beweging van blote voeten na. Nike hardloopschoenen zijn flexibel voor de gezonde ontwikkeling van sterke voeten. Welke schoenen zijn het beste voor hardlopen? De Pegasus, Free RN en Flex RN zijn prima schoenen om mee te beginnen. En op onze hardlooppagina voor kids staan nog tal van andere stijlen waaruit je kunt kiezen.