MARVINS ZOEKTOCHT NAAR DE SUPER.FLY 4 Marvin the Martian is weer van plan de aarde te vernietigen. Nu de Super.Fly 4 op de markt komt, heeft hij misschien eindelijk zijn geheime wapen ontdekt. Sinds Marvin hoorde over de FlightSpeed technologie voor explosieve sprongen, gelooft Marvin dat de schoen genoeg kracht bezit om planeten te vernietigen.



Eerst gaat hij op zoek naar Blake Griffin om hem uit te dagen voor de ultieme dunkwedstrijd. De inzet? De aarde. Als Marvin de Super.Fly 4 eenmaal heeft bemachtigd, wil Marvin de allesvernietigende FlightSpeed gebruiken om de planeet te verwoesten.