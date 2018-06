DE NUMMER 9 VAN POLEN Het is een grote eer om met de adelaar op de borst te mogen spelen. Voor het nationale elftal spelen met rugnummer 9 is een grote verantwoordelijkheid. Op 10 september 2008 scoorde de toen 20-jarige Robert tijdens zijn debuut in het nationale elftal tegen San Marino. In 2013 speelde hij zijn 60e

interland voor Polen. Tien maanden later, in september 2014, scoorde hij de eerste hattrick voor zijn land. Hij kon de goede lijn doorzetten en in december 2014 werd hij de nieuwe aanvoerder van het Poolse elftal. De feiten spreken voor zich.