'OUT OF THE BOX' COMFORT Nadat de Nike designers erachter kwamen dat PG schoenen droeg die een halve maat te klein waren, wilden ze een schoen creëren die de nauwsluitende pasvorm heeft waar hij zo van houdt, maar met meer comfort. Ze begonnen met PG's originele concept met een bandje over de voorvoet en voegden ultralichte, supersterke Flywire kabels toe. Ze werkten zorgvuldig aan het design om de stretch en ondersteuning te perfectioneren. De twee meter lange swingman moest in alle richtingen kunnen bewegen en snel kunnen afremmen en weer versnellen. Vervolgens hebben ze de inlegzool verdikt voor uitzonderlijk comfort vanaf het eerste moment. "Je kan de schoen zo oppakken en aantrekken — en het voelt geweldig", zegt Nike ontwerper Tony Hardman.