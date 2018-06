ACHTER HET DESIGN LICHTER, SNELLER, STERKER LeBrons spel ontwikkelt zich constant. Elk seizoen is hij weer sneller en sterker. De Nike designers werden geïnspireerd door zijn groeiende snelheid en dynamiek. Ze wilden een lichtere, snellere schoen ontwerpen, die toch de omsluiting, bescherming en responsiviteit biedt die LeBron nodig heeft. Ze gaven de schoen een nieuwe band over de middenvoet, ultralichte mesh en dempende Nike Zoom Air die twee keer zo dik is als die van twee modellen terug.