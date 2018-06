ACHTER HET DESIGN ALTIJD IN ONTWIKKELING Zijn lijst met onderscheidingen is eindeloos, maar point guard Kyrie Irving staat vooral bekend om de snelle wendingen die bij hem eenvoudig lijken. "We wilden een schoen ontwerpen waarmee Kyrie op het veld alles kan doen wat zijn verbeelding hem maar ingeeft", aldus Sr. Product Manager Tony Grosso. De eerste stap: de grip verbeteren van de zool die op de Kyrie 1 is geïnspireerd. "De grip loopt door naar de zijkanten en de schoen heeft een gebogen voorvoet, waardoor je het veld beter aanvoelt", legt Grosso uit.