ACHTER HET DESIGN BETERE SCHOENEN DANKZIJ DE WETENSCHAP Door de manier waarop Kyrie beweegt lijkt het soms alsof hij de wetten van de natuur tart. Maar de wetenschap achter deze hoogtepunten heeft Nike Basketball designer Leo Chang juist het meest geïnspireerd. Omdat Kyrie bijvoorbeeld zo snel kan afremmen — van 20 kilometer per uur naar zo goed als stilstaan in 0,2 seconden — moeten zijn voeten strak omsloten zijn. Chang heeft een bandje ontworpen dat zich om Kyries voet wikkelt, zodat zijn kenmerkende pull-up shot dodelijker is dan ooit.