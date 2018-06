L'INNOVATION NIKE ET L'EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES FUSIONNENT POUR CRÉER UN VÊTEMENT AVANT-GARDISTE, DISPONIBLE À PARTIR DU 1 DÉCEMBRE. Il a fallu un an pour créer le hijab Nike Pro, mais la philosophie qui se cache derrière ce produit remonte à la création de Nike et sa mission initiale, servir les athlètes, illustrée par le fameux slogan de la marque : il suffit d'avoir un corps pour être un athlète.





La marque a démontré cet engagement avec la création de boutiques au Moyen-Orient, de collections s'inspirant d'athlètes féminines Nike de haut niveau, de courses pour les femmes, et des applications Nike Run Club et Nike Training Club en arabe.





Ces dernières années, lors de réunions organisées avec l'élite des athlètes au siège mondial de Nike à Beaverton dans l'Oregon, les problèmes de performance associés au port du hijab traditionnel pendant les compétitions ont été mis en lumière. Par exemple, Amna Al Haddad, une haltérophile des Émirats Arabes Unis, a expliqué comment le poids du vêtement, le fait qu'il bouge pendant l'action et son manque de respirabilité perturbaient sa concentration. Elle a également expliqué qu'il était extrêmement difficile de trouver des hijabs adaptés pour la performance sportive ; Amna n'en possédait qu'un seul pour les compétitions, et devait donc le laver à la main tous les soirs pendant ces périodes.





L'équipe de concepteurs Nike a exploité ces informations et les innovations Nike existantes afin de créer les premiers prototypes de hijabs, remis aux haltérophiles et à d'autres athlètes pour être testés. Les résultats de ces essais ont ainsi fait ressortir le besoin d'avoir un vêtement encore plus léger et plus doux.





En se basant sur les observations recueillies, l'équipe Nike Pro (qui est en charge de la création des vêtements première couche pour les athlètes) a cherché à concevoir un hijab performant, similaire aux autres produits Nike Pro : qui passe inaperçu, presque comme une seconde peau. De nouveaux prototypes ont ainsi été fabriqués dans cette optique.





Ces modèles ont à nouveau été testés par des athlètes Nike de haut niveau, comme la patineuse artistique émiratie Zahra Lari et la coach Nike Run Club Manal Rostom. D'autres athlètes à la pratique régulière venant du Moyen-Orient, dont des coureuses et des cyclistes, ont également testé les hijabs. Nike a recueilli leurs commentaires sur les performances et leurs réactions par rapport à l'esthétique du vêtement. Puisque chaque pays a son propre style de hijab, le modèle idéal devait convenir à toutes les variantes. La marque a également sollicité l'avis de porte-parole et communautés locales pour veiller à ce que le modèle réponde aux exigences culturelles.





Les prototypes plus élaborés ont été accueillis avec enthousiasme. Une dernière demande de modification de la coupe a été formulée, afin d'être mieux adaptée aux différentes tailles et formes de visages. Au lieu d'ajouter un système d'ajustement qui augmenterait son poids, les designers ont conçu le voile en taille XS/S et M/L. Après avoir été peaufiné dans les détails et testé une nouvelle fois, le hijab Nike Pro était enfin prêt.





Le modèle final à enfiler est fabriqué dans un mesh Nike Pro monocouche performant et résistant. Le tissu Nike le plus respirant, le polyester léger, est doté de minuscules trous placés aux endroits stratégiques pour une ventilation optimale tout en restant totalement opaque et doux au toucher. Le mesh est également extensible et, associé à des coutures élastiques, il offre une tenue personnalisée qui s'adapte à la tête de l'athlète et au sport qu'elle pratique. Le patinage sur glace, par exemple, requiert une coupe plus ajustée pour les pirouettes. L'arrière du hijab est également plus long pour veiller à ce qu'il ne sorte pas du haut. Des fils pelucheux ont par ailleurs été utilisés au niveau du cou pour éliminer les frottements et l'irritation liés à la transpiration.





À la demande des athlètes, les designers ont placé un Swoosh Nike juste au-dessus de l'oreille gauche pour souligner les qualités du hijab en termes de performance. Les premiers coloris du hijab (noir et bleu marine collège) ont également été choisis en respectant le souhait des athlètes de disposer d'un choix de couleurs neutres foncées. En proposant aux athlètes musulmanes les produits les plus avant-gardistes, tels que le hijab Nike Pro, Nike a pour but de servir les pionnières d'aujourd'hui et d’inspirer davantage de femmes à faire du sport, dans une région où les obstacles sont encore nombreux : moins d'une fille sur sept participe aux activités sportives recommandées sur une durée d'au moins 60 minutes. LE HIJAB NIKE PRO SERA DISPONIBLE À PARTIR DU 1 DÉCEMBRE.