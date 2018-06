ÉTABLISSEZ UNE ROUTINE... ET RESPECTEZ-LA. « Mon premier conseil serait d'avoir une routine établie en ce qui concerne ce que vous allez manger avant, pendant et après la course, ce que vous allez porter, vos exercices d'échauffement, etc., de manière à être mentalement et physiquement prêt le jour de la course. Veillez à bien répéter cette routine dans votre entraînement. » — Ally Brillaud, coach du NRC de Boston