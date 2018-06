PENDANT Emportez une bouteille d'eau pendant votre run et buvez quelques gorgées toutes les 15 à 20 minutes ou veillez à inclure une fontaine à eau dans votre itinéraire. Si vous avez prévu de courir plus d'une heure, nous vous conseillons aussi de vous munir d'une boisson énergétique contenant des électrolytes (sodium, potassium, etc.). Prévoyez un peu d'argent au cas où vous viendriez à manquer d'eau ou si vous décidez d'aller plus loin et que vous avez besoin d'acheter une boisson. Si vous participez à une course, buvez une gorgée chaque fois chose chaque fois que vous passez devant un poste de ravitaillement, même si ce n'est qu'un peu d'eau.