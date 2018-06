2. PARTEZ TOUJOURS DE VOTRE OBJECTIF ULTIME POUR DÉFINIR VOTRE PROGRAMME.

Posez-vous cette question toute simple : « Qu'est-ce que je veux ? » Vous pouvez aller plus vite et courir un marathon. Courir plus longtemps et participer à un 5 kilomètres. Ou bien courir plus vite et plus longtemps, sans participer à la moindre épreuve. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous savez ce que vous voulez accomplir, vous devez être réaliste sur l'effort physique et mental à fournir pour atteindre cet objectif. Ensuite, identifiez le programme d'entraînement qui vous accompagnera au bout de votre progression, dans le délai imparti. Définissez des jalons au cours de votre entraînement : participez à d'autres courses, ciblez des entraînements spécifiques, etc. Ceci afin de vous assurer que vous êtes bien dans le rythme. Vous pouvez parfaitement courir un 5 kilomètres pour préparer un marathon, ou bien faire un run rythmé de quelques kilomètres en prévision d'un 5 kilomètres.