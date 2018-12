DÉMARRAGE

QUE SE PASSE-T-IL SI JE SCANNE UN MAILLOT CONNECTÉ NIKE NBA MAIS QUE JE NE L'ACHÈTE PAS ?

· Vous pouvez scanner un maillot connecté Nike NBA sans l'acheter mais vous aurez uniquement accès à l'intégralité de l'expérience jusqu'au prochain jour de match de cette équipe.

QUE SE PASSE-T-IL SI MES AMIS SCANNENT MON MAILLOT CONNECTÉ NIKE NBA ?

· Vos amis peuvent scanner votre maillot connecté Nike NBA avec leur propre téléphone.

· Pour avoir accès à l'intégralité de l'expérience du maillot connecté Nike NBA, ils devront se connecter à leur profil NikePlus ou en créer un.

· Ils auront accès à l'intégralité de l'expérience jusqu'au prochain jour de match de cette équipe.

QU'EST-CE QUI S'AFFICHE SI JE SCANNE DIFFÉRENTS MAILLOTS CONNECTÉS NIKE NBA DANS UN MAGASIN ?

· L'expérience de maillot connecté Nike NBA est différente pour chaque joueur et chaque équipe. Si vous scannez plusieurs maillots et que vous êtes connecté à votre profil NikePlus, vous verrez le contenu associé à ce joueur/cette équipe pour cette journée.

QU'ADVIENT-IL DE TOUS LES SCANS EFFECTUÉS PAR D'AUTRES PERSONNES SUR LE MAILLOT QUE JE VIENS D'ACHETER EN MAGASIN ?

· Les précédents scans pour un maillot précis ne sont jamais révélés à un autre utilisateur. En conséquence, dès que vous aurez acheté le maillot connecté Nike NBA, il sera tout à vous. Il vous suffit alors de vous connecter et de le scanner les jours de match.

POURQUOI DOIS-JE ME CONNECTER À MON PROFIL NIKEPLUS ?

· Un accès sécurisé à la plateforme NikeConnect, via votre profil NikePlus, est nécessaire pour comprendre l'association de l'identifiant NFC et des informations portant sur le produit Nike.

· Votre profil NikePlus est également utilisé pour vous proposer du contenu ciblé, des offres personnalisées et des expériences sur mesure.

ET SI JE N'AI PAS DE PROFIL NIKEPLUS OU SI JE NE ME SOUVIENS PLUS DE MON IDENTIFIANT/MOT DE PASSE ?

· Si vous n'avez pas de profil NikePlus, créez un compte par le biais de l'expérience de maillot connecté Nike NBA en tapant sur « JOIN NOW » (S'INSCRIRE MAINTENANT) sur l'écran de connexion.

· Si vous avez oublié votre mot de passe NikePlus, saisissez votre adresse e-mail et tapez sur le lien « Forgot Password? » (Mot de passe oublié ?) sur l'écran de connexion. Un e-mail permettant la récupération du mot de passe sera envoyé à l'adresse associée à ce compte.

EST-CE QUE JE PEUX ME CONNECTER EN UTILISANT FACEBOOK ?

· Oui. Il vous suffit de taper sur le bouton « LOG IN WITH FACEBOOK » (SE CONNECTER VIA FACEBOOK) sur l'écran de connexion pour simplifier le processus d'identification.

· Si c'est la première fois que vous vous connectez via Facebook ou si vous n'avez pas de profil NikePlus, vous devrez saisir vos coordonnées. Lors de vos prochaines visites, il vous suffira de taper sur le bouton « LOG IN WITH FACEBOOK » (SE CONNECTER VIA FACEBOOK).

POURQUOI DOIS-JE INDIQUER MON EMPLACEMENT ?

· Tout au long de la saison, certaines offres Nike ou NBA seront proposées aux utilisateurs de maillots connectés Nike NBA qui vivent dans certaines régions. Saisissez la ville la plus proche de chez vous pour pouvoir bénéficier des futures offres ciblant votre ville.

QUELS TYPES DE PUBLICITÉS ME SERONT ENVOYÉS PAR LA NBA SI JE COCHE LA CASE ?

· Veuillez vous reporter aux Conditions d'utilisation et à la Politique de confidentialité de la NBA.

USA UNIQUEMENT : POURQUOI EST-CE QUE NIKE DOIT ENVOYER MES DONNÉES À LA NBA ?

· Nike partagera vos informations d'inscription et les données de votre maillot connecté avec la NBA pour vous offrir l'expérience la plus personnalisée possible.