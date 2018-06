PLUS RAPIDE, PLUS FORT ET PLUS STRATÈGE Grâce à ses accélérations explosives et à ses changements de direction fulgurants, Ronaldo laisse les défenseurs sur place, à bout de souffle. Ses frappes pouvant atteindre 130 km/h, peu importe le pied utilisé, sont un cauchemar pour les gardiens de but. Sa perspicacité et sa réactivité sur le terrain, acquises grâce à des milliers d'heures de pratique, lui permettent d'être un passeur redoutable et d'offrir des caviars à ses coéquipiers. Ses adversaires sont incapables de suivre la cadence. Seule une chaussure le peut : la Nike Mercurial, directement inspirée de son style de jeu rapide.