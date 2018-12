HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! DU HAST ES GESCHAFFT! Du hast das "Ready, Set, Go"-Training abgeschlossen.

Du wolltest es ja nicht glauben, aber du warst schon immer ein Läufer. Jetzt hast du den Beweis. DU BIST EIN LÄUFER Du weißt, was Zwischenzeiten sind. Du weißt, was Erholungstage sind. Du weißt, was Crosstraining ist. Du bist weit gelaufen. Du bist clever gelaufen. Du bist SCHNELL gelaufen. Du hast dich neuen Herausforderungen gestellt. Du hast genauso trainiert wie die Profis. Du hast gezeigt, was die ganze Zeit schon in dir gesteckt hat. Das Laufuniversum steht dir offen. UND WIE GEHT ES JETZT WEITER? Ganz einfach: Du läufst weiter. Das war erst der Anfang. Vor dir liegt noch ein ganzes Läuferleben. Unter uns Läufern gibt es einen Spruch, der sich auf alles übertragen lässt... ES GIBT KEINE ZIELLINIE Laufen ist ein Abenteuer. Es kann dich an Orte bringen, die du dir nie erträumt hättest. Du willst schneller oder weiter laufen? Du willst ein Rennen laufen? Du möchtest in einem Laufclub laufen? Kein Problem…



Schau dir deine nächsten Schritte im NRC an. Wir haben alles, was du für dein nächstes Ziel brauchst.