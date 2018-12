3.

MACHE DIR SELBST MUT.

Schau in den Spiegel und sag dir, dass du das schaffst. Wirkt am Anfang merkwürdig, fühlt sich aber bald ganz gut an. Denk an deine früheren Erfolge zurück – und wie du dich da gefühlt hast. Und erinnere dich an diese Momente, wenn du während dem Rennen Probleme bekommst. Wenn deine Stimmung im Keller ist, erinnere dich an deine frühere Stärke und gib dir wieder Kraft. Ein kleiner Song kann auch ganz gut gegen ein Stimmungstief und Kraftlosigkeit helfen.